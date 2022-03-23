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ЗСУ знищили арсенал загарбників у Луганській області (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 березня, 10:41
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Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів, росіяни знову зазнали втрат
Росіяни втратили техніку
Росіяни втратили техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області Збройні сили України знищили боєкомплект росіян. Там були боєприпаси до стрілецької зброї та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого. Найбільше гріє душу те, що ця краса уже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти", – йдеться у повдіомленні.

Втрати РФ на фронті

Протягом доби суттєвих змін у стані та характері дій противника не виявлено. ЗСУ ведуть оборонну операцію і подекуди атакують. На ранок втрати особового складу ворога становлять приблизно 15 300 осіб. Про це заявив під час традиційного звернення радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Він розповів про втрати ворога станом на ранок 22 березня:

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  • танків – 509 одиниць;
  • БМП – 1556 одиниць;
  • артилерійських систем – 252 одиниці;
  • реактивних систем залпового вогню – 80 одиниць;
  • ППО – 45 одиниць;
  • літаків – 99;
  • вертольотів – 123;
  • автомобільної техніки – понад 1000 одиниць;
  • кораблів-катерів – 3;
  • цистерн з паливно-мастильними матеріалами – понад 70;
  • безпілотників – 35;
  • спеціальної техніки – 15 одиниць.

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1
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2
Літаки Літаки
99
3
Гелікоптери Гелікоптери
123
4
Танки Танки
509
5
ББМ ББМ
1556
6
Артилерія Артилерія
252
7
Засоби ППО Засоби ППО
45
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
35
11
Катери Катери
3
12
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