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У Росії на війну з Україною відправлятимуть кримінальників та боржників за кредитами

Павло Заяць Павло Заяць
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22 березня, 13:33
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Окупанти вигадують нові способи прихованої "мобілізації"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія через брак резервів буде відправляти на війну проти Україну боржників за кредитами, аліментників, а також осіб, що мають проблеми з законом.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР Міноборони, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

"Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні", – розповіли в розвідці.

Окупанти женуть на війну студентів та пенсіонерів з ОРДЛО

Росія на тимчасово окупованих територіях Донбасу оголосила примусову мобілізацію чоловіків віком до 65 років та студентів, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За словами омбудсмена, "мобілізованим" видають застаріле спорядження – екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

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"Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої, викликані великими втратами – на окуповані території постійно прибувають тяжкопоранені та вантажі з тілами. На Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих". При цьому рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця та обставин загибелі", – пише вона.

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