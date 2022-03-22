Поліція показала фото та відео звільненого Макарова

Кожен другий будинок пошкоджений або зруйнований у звільненому від російських окупантів смт Макарів Бучанського району Київської області.
Про це в відео із відвойованого селища повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Багатостраждальний Макаров. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", – йдеться у публікації.
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Що відомо про захоплення селища?
- Раніше окупанти робили кілька спроб захопити Макарів. 2 березня Головнокомандувач Валерій Залужний поінформував, що 14 ОМБР імені князя Романа Великого та 95 ОДШБР ЗСУ звільнили Макарів та закріпилися там. Згодом контроль над селищем знову було втрачено.
- 18 березня біля Макарова на Київщині російські танки відкрили вогонь по мирних людях, які перебували в автомобілях. В одній із машин було семеро дітей.
- На початку березня Макарів виявився одним із небагатьох населених пунктів у Київській області, яке вдалося відрізати від решти світу російської армії.
Раніше ми повідомляли, що у Київській області ЗСУ "Стінгером" збили ворожий винищувач.
Також нагадаємо, ЗСУ збили два літаки окупантів у Київській області.