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Поліція показала фото та відео звільненого Макарова

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 12:46
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Населений пункт Макарів був одним із найнебезпечніших напрямків Київщини, його сильно зруйнували окупанти
Макарова звільнили від російських загарбників 21 березня. Фото: колаж "Сьогодні"
Макарова звільнили від російських загарбників 21 березня. Фото: колаж "Сьогодні"

Кожен другий будинок пошкоджений або зруйнований у звільненому від російських окупантів смт Макарів Бучанського району Київської області.

Про це в відео із відвойованого селища повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Багатостраждальний Макаров. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", – йдеться у публікації.

Що відомо про захоплення селища?

  • Раніше окупанти робили кілька спроб захопити Макарів. 2 березня Головнокомандувач Валерій Залужний поінформував, що 14 ОМБР імені князя Романа Великого та 95 ОДШБР ЗСУ звільнили Макарів та закріпилися там. Згодом контроль над селищем знову було втрачено.
  • 18 березня біля Макарова на Київщині російські танки відкрили вогонь по мирних людях, які перебували в автомобілях. В одній із машин було семеро дітей.
  • На початку березня Макарів виявився одним із небагатьох населених пунктів у Київській області, яке вдалося відрізати від решти світу російської армії.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області ЗСУ "Стінгером" збили ворожий винищувач.

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Також нагадаємо, ЗСУ збили два літаки окупантів у Київській області.

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