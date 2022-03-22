Поліція показала фото та відео звільненого Макарова

Населений пункт Макарів був одним із найнебезпечніших напрямків Київщини, його сильно зруйнували окупанти

Макарова звільнили від російських загарбників 21 березня. Фото: колаж "Сьогодні"

Кожен другий будинок пошкоджений або зруйнований у звільненому від російських окупантів смт Макарів Бучанського району Київської області.

Про це в відео із відвойованого селища повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Реклама

"Багатостраждальний Макаров. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", – йдеться у публікації.

Що відомо про захоплення селища?

Раніше окупанти робили кілька спроб захопити Макарів. 2 березня Головнокомандувач Валерій Залужний поінформував, що 14 ОМБР імені князя Романа Великого та 95 ОДШБР ЗСУ звільнили Макарів та закріпилися там. Згодом контроль над селищем знову було втрачено.

18 березня біля Макарова на Київщині російські танки відкрили вогонь по мирних людях, які перебували в автомобілях. В одній із машин було семеро дітей.

На початку березня Макарів виявився одним із небагатьох населених пунктів у Київській області, яке вдалося відрізати від решти світу російської армії.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області ЗСУ "Стінгером" збили ворожий винищувач.

Реклама

Також нагадаємо, ЗСУ збили два літаки окупантів у Київській області.