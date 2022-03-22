Полиция показала фото и видео освобожденного Макарова

Каждый второй дом поврежден или разрушен в освобожденном от российских оккупантов пгт Макаров Бучанского района Киевской области.
Об этом в видео из отвоеванного поселка сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменными. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", – говорится в публикации.
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Что известно о захвате поселка?
- Ранее оккупанты предпринимали несколько попыток захватить Макаров. 2 марта Главнокомандующий Валерий Залужный информировал, что 14 ОМБР имени князя Романа Великого и 95 ОДШБР ВСУ освободили Макаров и закрепились там. Впоследствии контроль над поселком снова был потерян.
- 18 марта возле Макарова в Киевской области российские танки открыли огонь по мирным людям, которые находились в автомобилях. В одной из машин было семеро детей.
- В начале марта Макаров оказался одним из немногих населенных пунктов в Киевской области, которые удалось отрезать от остального мира российской армии.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области ВСУ "Стингером" сбили вражеский истребитель.
Также напомним, ВСУ сбили два самолета оккупантов в Киевской области.