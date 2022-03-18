Оккупанты на танках возле Макарова Киевской области открыли огонь по детям (видео)

Российские танки обстреляли автомобили в Киевской области

Оккупанты обстреливают мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Макарова в Киевской области российские танки открыли огонь по мирным людям.

Видео опубликовал на своей странице в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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Что произошло

"На трассе недалеко от Макарова в Киевской области российские танки из пулеметов открыли огонь по мирным гражданам, которые ехали на машинах", – написал журналист.

Как отмечается, в автомобиле автора видео было семь детей. Две женщины получили ранения.

Война России в Украине 18 марта

В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.

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Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.

Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – истребитель и штурмовик врага.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.

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Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

Напомним, в Сумах в результате артобстрела российских оккупантов погибла студентка первого курса Сумского педагогического университета группы педагогики и психологии Анастасия Мирошниченко.

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