ВСУ освободили Макаров от оккупантов

Над населенным пунктом подняли украинский флаг

Населенный пункт освобожден/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Макаров в Киевской области. Там подняли украинский флаг.

Об этом сообщает Минобороны.

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"Благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", — говорится в сообщении.

Также в Николаевском направлении ВСУ пошли в контратаку и отбросили россиян.

Оккупанты угрожают на Закарпатье

На Закарпатье зафиксировали подрывную деятельность спецслужб Российской Федерации в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию.

В венгерской общине оккупанты начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами. Кроме того, на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о "желании венгерской общины Закарпатской области отсоединиться от Украины".

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"Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России", — отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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