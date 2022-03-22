Оккупанты постепенно теряют живую силу — Генштаб ВСУ

Враг формирует и перемещает резервы из глубины территории РФ в границы Украины

Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Завершился 26-й день войны РФ против Украины. В ходу боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.

Про это сообщает Генштаб ВСУ.

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Потеряв наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации до границ Украины.

В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в Вооруженных силах РФ приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

Военно-политическое руководство России осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих Вооруженных сил Беларуси о необходимости военного вторжения на территорию Украины.

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На Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не достиг. Продолжает ведение воздушной разведки с целью поиска оптимальных путей улучшения своего положения.

На Северском направлении противник активных наступательных действий не ведет, продолжает восстановление наступательных возможностей путем введения на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

Подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении на Бровары, однако из-за потери успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

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На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, продолжает частично блокировать город Сумы, осуществляет артиллерийские обстрелы города Харьков. Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки до города Купянск с целью улучшения тылового обеспечения группировки войск.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются). Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

На Южнобугском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, осуществляют меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

На Николаевском направлении, в результате контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен.

Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом, оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть Беларуси. Ожидается, что враг продолжит наносить коварных ракетно-бомбовых ударов и осуществлять артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Война в Украине 21 марта

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