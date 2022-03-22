На Закарпатье венгерской общине поступают письма с угрозами оккупантов

Враг отправляет сообщения в соцсетях

Оккупанты распространяют фейки/Фото: коллаж: "Сегодня"

На Закарпатье зафиксировали подрывную деятельность спецслужб Российской Федерации в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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В венгерской общине оккупанты начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

Кроме того, на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о "желании венгерской общины Закарпатской области отсоединиться от Украины".

"Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России", — отметил Виктор Микита.

ВСУ подбили танк оккупантов "Владимир"

В Запорожской области Вооруженные Силы Украины подбили танк российских оккупантов "Владимир".

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"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!", — сообщили в ВСУ.

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