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"Мобілізація" в ОРДЛО: окупанти поженуть на війну студентів та пенсіонерів

Павло Заяць Павло Заяць
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21 березня, 19:21
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"Мобілізованим" видають застаріле спорядження зразка 70-х років
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія на тимчасово окупованих територіях Донбасу оголосила примусову мобілізацію чоловіків віком до 65 років та студентів.

Про це повідомила в своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію населення. З метою збільшення кількості потенційних призовників, окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" до 65 років", – підкреслила омбудсмен.

Денісова зазначила, що до лав окупаційної армії активно залучають студентів.

"Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років, особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів", – повідомила вона.

За словами омбудсмена, "мобілізованим" видають застаріле спорядження – екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

"Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої, викликані великими втратами – на окуповані території постійно прибувають тяжкопоранені та вантажі з тілами. На Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих". При цьому рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця та обставин загибелі", – пише вона.

Денісова нагадала, що примусова мобілізація в псевдодержавних утвореннях, підконтрольних РФ, є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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Мобілізовані з ОРДЛО несуть великі втрати

Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

Зокрема, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчора тільки з зачистки повернулись: з 800 чоловік 150 вийшло".

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві й доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча насправді менш ніж 20%: "…У нас реально з бригади останні 5 машин приїхало. А було близько 100-120. 302 людей долічитися не можуть. І це не рахуючи тих, що поранені".

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