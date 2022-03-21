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"Мобилизация" в ОРДЛО: оккупанты погонят на войну студентов и пенсионеров

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 19:21
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"Мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение образца 70-х годов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Россия на временно оккупированных территориях Донбасса объявила принудительную мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация населения. С целью увеличения количества потенциальных призывников, оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" до 65 лет", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова отметила, что в ряды оккупационной армии активно призывают студентов.

"В частности, всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения "регистрации". Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит по телефону директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете – в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов", – сообщила она.

По словам омбудсмена, "мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение – экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.

"Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами. На Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать уничтоженных "мобилизованных". При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели", – пишет она.

Денисова напомнила, что принудительная мобилизация в псевдогосударственных образованиях, подконтрольных РФ, является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Мобилизованные из ОРДЛО несут большие потери

Об этом свидетельствуют фактически все разговоры оккупантов, которые перехватывает СБУ.

В частности, на Херсонщине оккупант рассказывает другу об их операции, которую полностью разгромили украинские военные: "Вчера только с зачистки вернулись: из 800 человек 150 вышло".

А другой возмущается, что его руководство лжет Москве и докладывает о якобы 60-70% комплектования, хотя их меньше 20%: "…У нас реально из бригады последние 5 машин приехали. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут . И это не считая тех, которые ранены".

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