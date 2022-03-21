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СЕГОДНЯ Война Вторжение

В седьмой раз: ВСУ вновь накрыли оккупантов в Чернобаевке

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 18:06
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Войска РФ несут новые потери в Херсонской области
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины опять нанесли удар по оккупантам в Херсонской области, которые заняли аэропорт в Чернобаевке.

Об этом сообщил в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", – написал Арестович.

Оккупантов регулярно накрывают огнем в Чернобаевке

18 марта внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли удар по аэропорту Чернобаевки и уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ Южного военного округа РФ.

"Это направление, которое отвечало за ОРДЛО – создание и снабжение вооруженных сил так называемых "ЛДНР"... По предварительным данным, командующий этой армией погиб", – заявил Арестович.

Во вторник, 15 марта, с территории международного аэропорта "Херсон" поднялись клубы дыма – украинские защитники разбили военную технику российских оккупантов.

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Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки. На увеличенных кадрах видно, что горит несколько вертолетов.

Фото CNN

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В ночь на 7 марта украинские военные нанесли удары по аэродрому. В результате уничтожена вражеская техника, в том числе 30 вертолетов.

Изначально о том, что удар нанесли ВСУ, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В свою очередь командование морской пехоты ВСУ уточнило, что в результате удара по аэродрому были уничтожены 30 вертолетов врага, а также живая сила и другая военная техника.

27 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, как украинские военные с помощью беспилотников "Байрактар" уничтожили колонну вражеской техники в Чернобаевке.

"Что "Байрактар" животворящий делает!" – написал главнокомандующий ВС Украины.

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