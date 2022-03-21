Тысячи жертв обстрелов и трупы на улицах: командир "Азова" о ситуации в Мариуполе

В осажденном Мариуполе число жертв российских бомбардировок исчисляется тысячами, на улицах города лежат мертвые тела.
Об этом рассказал в эфире телеканала CNN командир полка "Азов" Денис Прокопенко.
"Люди готовят еду на улице, рискуя жизнью, при непрекращающихся бомбардировках. Температура достигает -5. Количество жертв среди населения растет с каждым днем – более 3 тысяч. Точного числа никто не знает. Люди закопаны в братских могилах без имен. Много тел на улицах. Некоторые погребены заживо под завалами и обломками зданий", – рассказал он.
По словам Прокопенко, защитники города стараются давать людям еду и воду, но этого недостаточно.
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На Мариуполь РФ сбрасывает до 100 авиабомб в сутки
Более 350 тысяч мариупольцев прячутся в укрытиях и подвалах от постоянных обстрелов оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем за сутки войска РФ сбрасывают от 50 до 100 авиабомб на город.
"Разрушения колоссальные. По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушено, из них почти 30% – не подлежит восстановлению. Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки врага, превосходящего по численности. Бои идут уже на окраинах города, но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", – указали в горсовете.