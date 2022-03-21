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Верещук ответила на ультиматум РФ о сдаче Мариуполя

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21 марта, 01:56
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Украинская сторона требует, чтобы оккупанты немедленно открыли коридор для мирных жителей
Верещук дала четко понять оккупантам, что Мариуполь останется украинским/Фото: коллаж: "Сегодня"
Верещук дала четко понять оккупантам, что Мариуполь останется украинским/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий официально ответили на ультиматум России о сдаче Мариуполя.

На ультиматум РФ ответила вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук.

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Подробности

Министерство обороны Российской Федерации обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают "эвакуацию мирных жителей".

"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", — рассказала Верещук.

Украинская сторона требует, чтобы оккупанты немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы получить возможность вывезти их из Мариуполя в Запорожье.

"Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор. Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей", — отметила Верещук.

Вице-премьер и глава МинТОТ возмущается, что РФ начала похищать и вывозить наших людей из Мариуполя в Россию.

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"Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильственно увезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", — добавила Верещук.

Озвучены потери оккупантов на войне

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 по 20.03:

  • личный состав – около 14700 человек;
  • танки ‒ 476;
  • боевые бронированные машины ‒ 1487;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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