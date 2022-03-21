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В Харьковской области исчезли пять водителей и врач из колонны с гуманитарной помощью – Верещук

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21 марта, 01:09
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По словам министра, сейчас ведутся переговоры по их возвращению
По словам Верещук, исчезла связь с пятью водителями и одним врачом. Коллаж "Сегодня"
По словам Верещук, исчезла связь с пятью водителями и одним врачом. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в Харьковской области захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области.

Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в видеообращении.

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По словам Верещук, из Харькова удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань, однако оккупанты сорвали доставку помощи в поселок Малая Рогань.

"Мы получили информацию от наших разведчиков о запланированной провокации со стороны оккупационных войск. К сожалению, не удалось упредить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для города Волчанск. Пропала связь с 6 людьми – 5 водителей и 1 врач", – сообщила она.

По словам Верещук, исчезла связь с пятью водителями и одним врачом:

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  • Кашкаров Артем – водитель скорой;
  • Бурда Артем – врач;
  • Гончаренко Владислав – водитель;
  • Позинь Павел – водитель;
  • Корнейко Павел – водитель;
  • Маслов Александр – водитель.

"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей", – добавила Верещук.

Гуманитарный кризис

Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

"Так, прошлые сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовика с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты без причины не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население" , – говорится в сообщении.

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При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

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