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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Вениславский озвучил ультиматум Украины на переговорах с Россией

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 марта, 23:42
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Оккупанты должны покинуть украинскую территорию
По словам Вениславского, РФ должна заплатить за свои действия/Фото: коллаж: "Сегодня"
По словам Вениславского, РФ должна заплатить за свои действия/Фото: коллаж: "Сегодня"

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что для Украины результатом победы в войне может стать только порядок и вывод Вооруженных сил России со всей территории Украины, а также компенсация ущерба, который нанесла РФ нашей стране.

Об этом рассказал народный депутат фракции "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом на телеканале "Украина 24".

Подробности

"Президент Зеленский четко озвучил наши красные линии. Это невозможность любых компромиссов относительно территориальной целостности государственного суверенитета Украины. Переговоров нет чего бояться, но мы должны понимать, что любая война должна быть завершена. Для нас результатом победы может стать лишь порядок, условия, вывод Вооруженных сил России со всей территории Украины и компенсация тех убытков и того вреда, который нанесла Российская Федерация для Украины. Это то, что может быть предметом переговоров. Но я в этом случае понимаю, что каждая человеческая жизнь, и это понимают все наши органы государственной власти, наше политическое руководство, имеет очень большую ценность для нас. И поэтому, если за счет переговоров удается придерживаться режима прекращения огня, а мы видим, что не всегда, не везде, но в многих городах мы смогли обеспечить гуманитарные коридоры, эвакуации наших граждан с временно оккупированных территорий, и это уже позволяет говорить о том, что этот механизм переговоров дает свой результат. Но для нас важно, чтобы враг понимал, он на украинской земле никогда не останется и мы будем его уничтожать до последнего солдата какие бы цели не были. Переговоры только для того, чтобы мы спасли максимальное количество мирных жизней", — сказал Вениславский.

Ситуация

  • По данным Министерство обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
  • Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18.00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление.
  • Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.

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