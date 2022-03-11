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Оккупанты формируют резерв для нового наступления – Генштаб ВСУ

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11 марта, 20:19
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Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18.00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины. Однако своих целей Россия так и не достигла, хотя планировала это сделать еще до конца февраля.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ на Фейсбуке.

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Официальное сообщение

"Идут шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники", – говорится в сообщении нашего военного ведомства.

В генштабе отметили, что части и подразделения оккупантов продолжают попытки наступления по всем направлениям. Однако для этого не хватает сил и РФ намеревается сформировать резерв для дальнейшего нападения. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Также противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, задействованных в боях.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вести воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

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Белорусский фронт

Зафиксирован и факт втягивания Республики Беларусь в войну против Украины при помощи провокаций.

"По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки российская федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины", – сказано в вечерней сводке.

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