Оккупанты формируют резерв для нового наступления – Генштаб ВСУ

Российские захватчики зализывают раны. Путин думает, как сюда забросить иностранцев

Украинские военные продолжают сбивать российские самолеты и брать в плен оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18.00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины. Однако своих целей Россия так и не достигла, хотя планировала это сделать еще до конца февраля.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ на Фейсбуке.

Реклама

Официальное сообщение

"Идут шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Существует высокая вероятность усиления российской федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники", – говорится в сообщении нашего военного ведомства.

В генштабе отметили, что части и подразделения оккупантов продолжают попытки наступления по всем направлениям. Однако для этого не хватает сил и РФ намеревается сформировать резерв для дальнейшего нападения. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Также противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, задействованных в боях.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вести воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

Реклама

Белорусский фронт

Зафиксирован и факт втягивания Республики Беларусь в войну против Украины при помощи провокаций.

"По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины. В целях маскировки российская федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины", – сказано в вечерней сводке.

Реклама

Обстановка