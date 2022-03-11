Веніславський озвучив ультиматум України на переговорах з Росією

Окупанти повинні залишити українську територію

За словами Веніславського, РФ повинна заплатити за свої дії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що для України результатом перемоги у війні може стати лише порядок та виведення Збройних сил Росії з всієї території України, а також компенсація збитків, яких завдала РФ нашій країні.

Про це розповів народний депутат фракції "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом на телеканалі "Україна 24".

Деталі

"Президент Зеленський чітко озвучив наші червоні лінії. Це неможливість будь-яких компромісів щодо територіальної цілісності державного суверенітету України. Перемовин немає чого боятися, але ми повинні розуміти, що будь-яка війна має бути завершена. Для нас результатом перемоги може стати лише порядок, умови, виведення Збройних сил Росії з всієї території України та компенсація тих збитків і тієї шкоди, яку завдала Російська Федерація для України. Це те, що може бути предметом перемовин. Але я в цьому випадку розумію, що кожне людське життя, і це розуміють всі наші органи державної влади, наше політичне керівництво, має дуже велику цінність для нас. І тому, якщо за рахунок перемовин вдається дотриматися режиму припинення вогню, а ми бачимо, що не завжди, не всюди, але в багатьох містах ми змогли забезпечити гуманітарні коридори, евакуацію наших громадян з тимчасово окупованих територій, і це вже дозволяє говорити про те, що цей механізм перемовин дає свій результат. Але для нас важливо, щоб ворог розумів, він на українській землі ніколи не залишиться і ми будемо його знищувати до останнього солдата які б його цілі не були. Перемовини лише для того, щоб ми врятували максимальну кількість мирних життів", — сказав Веніславський.

Ситуація

За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів . Але українські герої їм постійно у цьому заважають.

. Але українські герої їм постійно у цьому заважають. Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ .

. Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.

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