Оккупанты сорвали эвакуацию из Изюма: 20 автобусов так никуда и не уехали

В пятницу, 11 марта, российские захватчики сорвали эвакуацию людей из Изюма.
Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
Эвакуация Изюма
"Сегодня (11 марта – ред.) Россия сорвала эвакуацию из Изюма. Мы подготовили 20 автобусов и все необходимое", – отметил Синегубов.
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По его словам, из-за обстрелов оккупантов "зеленый коридор" так и не удалось запустить.
"Город Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи. Враг продолжает атаковать мирное население", – добавил Синегубов.
Ситуация в Харькове
11 марта глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять Харьков. Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать.
Украинские военные уже 16-е сутки отражают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.
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