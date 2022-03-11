Оккупанты сорвали эвакуацию из Изюма: 20 автобусов так никуда и не уехали

Из-за обстрелов российских военных "зеленый коридор" так и не удалось запустить

Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 11 марта, российские захватчики сорвали эвакуацию людей из Изюма.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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Эвакуация Изюма

"Сегодня (11 марта – ред.) Россия сорвала эвакуацию из Изюма. Мы подготовили 20 автобусов и все необходимое", – отметил Синегубов.

По его словам, из-за обстрелов оккупантов "зеленый коридор" так и не удалось запустить.

"Город Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи. Враг продолжает атаковать мирное население", – добавил Синегубов.

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Ситуация в Харькове

11 марта глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять Харьков. Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать.

Украинские военные уже 16-е сутки отражают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.