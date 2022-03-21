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Верещук відповіла на ультиматум РФ про здачу Маріуполя

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21 березня, 01:56
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Українська сторона вимагає, щоб окупанти негайно відкрили коридор для мирних жителів
Верещук дала чітко зрозуміти окупантам, що Маріуполь залишиться українським/Фото: колаж: "Сьогодні"
Верещук дала чітко зрозуміти окупантам, що Маріуполь залишиться українським/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно дали відповідь на ультиматум Росії про здачу Маріуполя.

На ультиматум РФ відповіла віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук.

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Деталі

Міністерство оборони Російської Федерації звернулося з офіційним листом до України, де висуває ультиматум, щоб українські захисники склали зброю і покинули Маріуполь. Лише після того вони пропонують "евакуацію мирних жителів".

"Там 8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею. Вони такого ж листа направили в ООН, Міжнародний комітет червоного хреста та сподівалися, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", — розповіла Верещук.

Українська сторона вимагає, щоб окупанти негайно відкрили коридор для мирних жителів, щоб отримати змогу вивезти їх з Маріуполя у Запоріжжя.

"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор. Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей", — зазначила Верещук.

Віцепрем’єрка та глава МінТОТ обурюється, що РФ почала викрадати та вивозити наших людей з Маріуполя у Росію.

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"Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм", — додала Верещук.

Озвучені втрати окупантів у війні

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:

  • особовий склад – близько 14700 осіб;
  • танки – 476;
  • бойові броньовані машини – 1487;
  • артилерійські системи – 230;
  • РСЗВ – 74;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 96;
  • вертольоти – 118;
  • автомобільна техніка – 947;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
  • спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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