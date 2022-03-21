Верещук відповіла на ультиматум РФ про здачу Маріуполя

Українська сторона вимагає, щоб окупанти негайно відкрили коридор для мирних жителів

Верещук дала чітко зрозуміти окупантам, що Маріуполь залишиться українським/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно дали відповідь на ультиматум Росії про здачу Маріуполя.

На ультиматум РФ відповіла віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук.

Реклама

Деталі

Міністерство оборони Російської Федерації звернулося з офіційним листом до України, де висуває ультиматум, щоб українські захисники склали зброю і покинули Маріуполь. Лише після того вони пропонують "евакуацію мирних жителів".

"Там 8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею. Вони такого ж листа направили в ООН, Міжнародний комітет червоного хреста та сподівалися, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", — розповіла Верещук.

Українська сторона вимагає, щоб окупанти негайно відкрили коридор для мирних жителів, щоб отримати змогу вивезти їх з Маріуполя у Запоріжжя.

"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор. Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей", — зазначила Верещук.

Віцепрем’єрка та глава МінТОТ обурюється, що РФ почала викрадати та вивозити наших людей з Маріуполя у Росію.

Реклама

"Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати. Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм", — додала Верещук.

Озвучені втрати окупантів у війні

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:

особовий склад – близько 14700 осіб;

танки – 476;

бойові броньовані машини – 1487;

артилерійські системи – 230;

РСЗВ – 74;

засоби ППО – 44;

літаки – 96;

вертольоти – 118;

автомобільна техніка – 947;

кораблі, катери – 3;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;

спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також