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"Х*й вам, а не Мариуполь": в горсовете отказались сдавать город оккупантам

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21 марта, 02:35
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Захватчики предложили подумать руководству города, однако ответ был готов сразу
Ответ оккупантам уже давно готов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ответ оккупантам уже давно готов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону оккупантов и сказали подумать до утра. Однако в горсовете готовы озвучить свой ответ хоть сейчас.

Об этом в Facebook написал советник мэра города Петр Андрющенко.

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Ответ мэрии

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали времени до утра сформировать ответ. И чего долго ждать, если ответ готов заранее. Х*й вам, а не Мариуполь", — написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На Мариуполь сбрасывают до 100 авиабомб РФ в сутки

Более 350 тысяч мариупольцев прячутся в укрытиях и подвалах от постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем за сутки войска РФ сбрасывают от 50 до 100 авиабомб на город.

"Разрушения колоссальные. По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% – не подлежит восстановлению. Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки врага, превосходящего по численности. Бои идут уже на окраинах города, но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", – указали в горсовете.

Около 6500 легковых машин с местными жителями выехали из Мариуполя, часть людей уже добралась до Запорожья. Там они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

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