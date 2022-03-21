Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Всьоме: ЗСУ знову накрили окупантів у Чорнобаївці

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 18:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Війська РФ зазнають нових втрат у Херсонській області
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України знову завдали удару по окупантах у Херсонській області, які зайняли аеропорт у Чорнобаївці.

Про це повідомив у Facebook позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Реклама

"Зберіться. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Всьоме", – написав Арестович.

Окупантів регулярно накривають вогнем у Чорнобаївці

18 березня позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали удару по аеропорту Чорнобаївки і знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ Південного військового округу РФ.

"Це напрямок, який відповідав за ОРДЛО – створення та постачання збройних сил так званих "ЛДНР"... За попередніми даними, командувач цієї армії загинув", – заявив Арестович.

У вівторок, 15 березня, з території міжнародного аеропорту "Херсон" піднялися клуби диму – українські захисники розбили військову техніку російських окупантів.

Реклама

Вертольоти, що палали, потрапили на супутникові знімки. На збільшених кадрах видно, що горить кілька вертольотів.

Фото CNN

Реклама

Вночі проти 7 березня українські військові завдали ударів по аеродрому. Як результат, знищено ворожу техніку, зокрема 30 вертольотів.

Спочатку про те, що удару завдали ЗСУ, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Своєю чергою командування морської піхоти ЗСУ уточнило, що в результаті удару по аеродрому було знищено 30 вертольотів ворога, а також жива сила та інша військова техніка.

27 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, як українські військові за допомогою безпілотників "Байрактар" знищили колону ворожої техніки у Чорнобаївці.

"Що "Байрактор" животворний робить!" – написав головнокомандувач ЗС України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Російський військовий корабель, йди на*уй": ми поспілкувалися з мамою легендарного воїна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти