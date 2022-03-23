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Мінують поля та забирають пальне: окупанти поставили посівну під загрозу

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 березня, 19:07
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У Генштабі розповіли, що вчиняють осійські війська в Україні на 28-й день війни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія продовжує оборонну операцію, завдаючи російським загарбникам значних втрат — у Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку в Україні 23 березня.

Після зриву встановлених строків наступальної операції Росія продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань ЗСУ для висунення чергових ультиматумів під час переговорів.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Таврійському напрямках ситуація не змінилася. На Слобожанському напрямку в місті Вовчанську окупанти організовували показову роздачу так званої гуманітарної допомоги місцевим жителям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

Посівна під загрозою

Російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, не припиняють артилерійські атаки, удари ракет та авіації, спрямовані на знищення інфраструктури міст. Через хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки під загрозою опинився початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник через проблеми з логістичним забезпеченням намагається забирати пальне у цивільного населення та аграріїв, щоб поповнити свої запаси.

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
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