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Блокада Маріуполя російськими військами: мер залишив місто, але керує порятунком людей на відстані

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 18:30
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Маріуполь уже без мера продовжує протистояти російській армії
Маріуполь уже без мера продовжує протистояти російській армії / Фото: Getty Images, CNN, Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжуть знищувати Маріуполь, мер міста Вадим Бойченко перебуває на постійному зв'язку з владою та військовими задля порятунку мирних мешканців міста, які наразі перебувають у блокаді.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченко довелося бути в іншому місці. Ми підтримуємо зним зв’язок і продовжуємо працювати над створенням "зеленого коридору" для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченком", – розповів Кириленко.

Він звернув увагу, що російські війська від початку чітко і цинічно "спрацювали" по Маріуполю – передовсім розтрощили критичну інфраструктуру міста, зруйнували тепло-, водо- та електропостачання, а також зв’язок. Тому маріупольській владі довелося залишити місто, щоб мати змогу працювати над порятунком людей.

"Я з Бойченком постійно на зв’язку, розумію, як координувати його діяльність. Всі ми робимо все можливе задля єдиного результату – щоб наші люди були в Україні і їх не вивозили насильно до російської федерації", – резюмував Кириленко.

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Очільник Донецької обласний військової адміністрації додав, що вже сьогодні підпише чіткий алгоритм дій місцевої влади на випадок, якшо російські війська таки прорвуть оборону міста.

"Є чітка вказівка, як їм діяти у разі залякування ворогом або окупації. Вони отримають безпосередньо від мене алгоритм, що і як діяти. Я зі всіма на зв’язку. Разом зі своєю командою повністю контролюємо процес. Ми відходимо від публічних виступів, бо наша мета – результат. Єдиний спільний результат – наша перемога", – заявив Павло Кириленко.

Кат Маріуполя

Керування росіянами для захоплення українського Маріуполя здійснює генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав бомбардувати пологовий будинок, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, Мізінцев раніше був головним з операції у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.

Раніше ми розповідали, що місто Запоріжжя готове прийняти більш ніж 30 тисяч переселенців з Маріуполя та забезпечити їх усім необхідним.

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