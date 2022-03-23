Блокада Маріуполя російськими військами: мер залишив місто, але керує порятунком людей на відстані

Маріуполь уже без мера продовжує протистояти російській армії / Фото: Getty Images, CNN, Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжуть знищувати Маріуполь, мер міста Вадим Бойченко перебуває на постійному зв'язку з владою та військовими задля порятунку мирних мешканців міста, які наразі перебувають у блокаді.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Реклама

"У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченко довелося бути в іншому місці. Ми підтримуємо зним зв’язок і продовжуємо працювати над створенням "зеленого коридору" для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченком", – розповів Кириленко.

Він звернув увагу, що російські війська від початку чітко і цинічно "спрацювали" по Маріуполю – передовсім розтрощили критичну інфраструктуру міста, зруйнували тепло-, водо- та електропостачання, а також зв’язок. Тому маріупольській владі довелося залишити місто, щоб мати змогу працювати над порятунком людей.

"Я з Бойченком постійно на зв’язку, розумію, як координувати його діяльність. Всі ми робимо все можливе задля єдиного результату – щоб наші люди були в Україні і їх не вивозили насильно до російської федерації", – резюмував Кириленко.

Реклама

Очільник Донецької обласний військової адміністрації додав, що вже сьогодні підпише чіткий алгоритм дій місцевої влади на випадок, якшо російські війська таки прорвуть оборону міста.

"Є чітка вказівка, як їм діяти у разі залякування ворогом або окупації. Вони отримають безпосередньо від мене алгоритм, що і як діяти. Я зі всіма на зв’язку. Разом зі своєю командою повністю контролюємо процес. Ми відходимо від публічних виступів, бо наша мета – результат. Єдиний спільний результат – наша перемога", – заявив Павло Кириленко.

Кат Маріуполя

Керування росіянами для захоплення українського Маріуполя здійснює генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав бомбардувати пологовий будинок, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Реклама

За його словами, Мізінцев раніше був головним з операції у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.

Раніше ми розповідали, що місто Запоріжжя готове прийняти більш ніж 30 тисяч переселенців з Маріуполя та забезпечити їх усім необхідним.