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Блокада Мариуполя российскими войсками: мэр покинул город, но управляет спасением людей на расстоянии

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 18:30
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Мариуполь уже без мэра продолжает противостоять российской армии
Мариуполь уже без мэра продолжает противостоять российской армии / Фото: Getty Images, CNN, Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжат уничтожать Мариуполь, мэр города Вадим Бойченко находится на постоянной связи с властью и военными для спасения мирных жителей города, которые находятся в блокаде.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием "зеленого коридора" для вывоза людей. Эта работа невероятно сложна, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко", – рассказал Кириленко.

Он обратил внимание, что российские войска изначально четко и цинично "отработали" по Мариуполю – в первую очередь разбили критическую инфраструктуру города, разрушили тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь. Поэтому властям пришлось покинуть город, чтобы иметь возможность работать над спасением людей.

"Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем всё возможное для единственного результата – чтобы наши люди были в Украине и их не вывозили насильственно в российскую федерацию" , – резюмировал Кириленко.

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Глава Донецкой областной военной администрации добавил, что уже сегодня подпишет четкий алгоритм действий местных властей на случай, если российские войска таки прорвут оборону города.

"Есть четкое указание, как им действовать в случае устрашения врагом или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм, что и как действовать. Я со всеми на связи. Вместе со своей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель – результат. Единственный общий результат – наша победа", – заявил Павел Кириленко.

Палач Мариуполя

Командование россиянами по захвату украинского Мариуполя осуществляет генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал бомбить роддом, где были медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, Мизинцев раньше был главным по операции в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.

Ранее мы рассказывали, что город Запорожье готов принять более 30 тысяч переселенцев из Мариуполя и обеспечить их всем необходимым.

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