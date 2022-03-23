Блокада Мариуполя российскими войсками: мэр покинул город, но управляет спасением людей на расстоянии

Мариуполь уже без мэра продолжает противостоять российской армии / Фото: Getty Images, CNN, Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжат уничтожать Мариуполь, мэр города Вадим Бойченко находится на постоянной связи с властью и военными для спасения мирных жителей города, которые находятся в блокаде.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Реклама

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием "зеленого коридора" для вывоза людей. Эта работа невероятно сложна, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко", – рассказал Кириленко.

Он обратил внимание, что российские войска изначально четко и цинично "отработали" по Мариуполю – в первую очередь разбили критическую инфраструктуру города, разрушили тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь. Поэтому властям пришлось покинуть город, чтобы иметь возможность работать над спасением людей.

"Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем всё возможное для единственного результата – чтобы наши люди были в Украине и их не вывозили насильственно в российскую федерацию" , – резюмировал Кириленко.

Реклама

Глава Донецкой областной военной администрации добавил, что уже сегодня подпишет четкий алгоритм действий местных властей на случай, если российские войска таки прорвут оборону города.

"Есть четкое указание, как им действовать в случае устрашения врагом или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм, что и как действовать. Я со всеми на связи. Вместе со своей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель – результат. Единственный общий результат – наша победа", – заявил Павел Кириленко.

Палач Мариуполя

Командование россиянами по захвату украинского Мариуполя осуществляет генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал бомбить роддом, где были медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Реклама

По его словам, Мизинцев раньше был главным по операции в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.

Ранее мы рассказывали, что город Запорожье готов принять более 30 тысяч переселенцев из Мариуполя и обеспечить их всем необходимым.