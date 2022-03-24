Окупанти блокують Чернігів і стріляють з артилерії – зведення Генштабу ЗСУ

За минулу добу, 23 березня, російським окупантам не вдалося оточити Київ, але водночас ворог продовжує намагатися наступати на столицю, Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зведення за 23 березня
- Для доукомплектування окупаційних підрозділів у військових комісаріатах Смоленської області проходять заходи з укладання контрактів, також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.
- У прикордонні з Україною райони Гомельської області республіки білорусь з території росії прибувають залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ.
- Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва.
- Противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів.
- На Броварському напрямку ворога зупинено.
- На Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по місту Харків.
- У напрямку на Ізюм окупантами здійснено спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.
- На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь.
- На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка.
- На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій.
На Чернігівському напрямку противник намагається блокувати та зайняти місто Чернігів, проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України.
У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
У районі Попасної, за підтримки артилерії, продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат.
Продовжує наносити авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.
На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не відзначено.
На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій. Здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.
Війна в Україні 23 березня
- Генштаб ЗСУ опублікував оперативне зведення. Противник намагається оточити угруповання ЗСУ, але зазнає великих втрат.
- У Луганській області Збройні сили України знищили боєкомплект росіян. Там були боєприпаси до стрілецької зброї та артилерійські снаряди.
- У Рубіжному Луганській області російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей, у тому числі двоє дітей
- Російські окупанти зазнають втрат серед керівництва. ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти РФ, який хотів штурмувати Одесу
- За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.
- Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що у російських військових в Україні проблеми з запасами їжі та палива. Також у них є проблеми зі спорядженням.