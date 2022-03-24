Оккупанты блокируют Чернигов и стреляют из артиллерии – сводка Генштаба ВСУ

На Броварском направлении враг остановлен, а на Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по Харькову

Российские оккупанты бомбят украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 23 марта, российским оккупантам не удалось окружить Киев, но при этом враг продолжает пытаться наступать на столицу, Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сводка за 23 марта

Для доукомплектования оккупационных подразделений в военных комиссариатах Смоленской области проходят мероприятия по заключению контрактов, также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

В течение дня противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.

Противник пытается блокировать и занять город Чернигов.

На Броварском направлении враг остановлен.

На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по Харькову.

В направлении Изюма оккупантами предпринята попытка прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь.

На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для совершения попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

В направлении Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокировке города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В районе Попасной, при поддержке артиллерии, враг продолжает попытки продвинуться в глубь города и закрепиться на ранее увлеченных позициях. Удачи не имел, понес потери.

Продолжает наносить авиационные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удачи нет.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.

На Южнобужском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Война в Украине 23 марта