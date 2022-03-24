Оккупанты блокируют Чернигов и стреляют из артиллерии – сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 23 марта, российским оккупантам не удалось окружить Киев, но при этом враг продолжает пытаться наступать на столицу, Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка за 23 марта
- Для доукомплектования оккупационных подразделений в военных комиссариатах Смоленской области проходят мероприятия по заключению контрактов, также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.
- В приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.
- В течение дня противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.
- Противник пытается блокировать и занять город Чернигов.
- На Броварском направлении враг остановлен.
- На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по Харькову.
- В направлении Изюма оккупантами предпринята попытка прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.
- На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь.
- На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка.
- На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для совершения попытки возобновления наступательных действий.
- На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.
- В направлении Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокировке города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
- В районе Попасной, при поддержке артиллерии, враг продолжает попытки продвинуться в глубь города и закрепиться на ранее увлеченных позициях. Удачи не имел, понес потери.
- Продолжает наносить авиационные артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удачи нет.
- На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.
- На Южнобужском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.
Война в Украине 23 марта
- Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку. Противник пытается оцепить группировки ВСУ, но терпит большие потери.
- В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийские снаряды.
- В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.
- Российские оккупанты несут потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который хотел штурмовать Одессу.
- По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.
- Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением.