Дуда назвав дії російських окупантів геноцидом українського народу

Головною метою вторгнення РФ є знищення української нації

Анджей Дуда назвав дії армії РФ геноцидом українського народу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом. Він зазначив, що Європа повинна поставити Путіну ультиматум.

Про це повідомляє CNN.

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Президенту Польщі в інтерв'ю поставили запитання, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом. Дуда сказав, що з цим "важко не погодитися".

Крім того, польський лідер зазначив, що головною метою вторгнення є знищення української нації. За його словами, загибель такої кількості мирних жителів свідчить про справжні наміри Росії.

"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити", — додав він.

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