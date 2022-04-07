Дуда назвав дії російських окупантів геноцидом українського народу

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дії Російської Федерації на території України є геноцидом. Він зазначив, що Європа повинна поставити Путіну ультиматум.
Про це повідомляє CNN.
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Президенту Польщі в інтерв'ю поставили запитання, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом. Дуда сказав, що з цим "важко не погодитися".
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Крім того, польський лідер зазначив, що головною метою вторгнення є знищення української нації. За його словами, загибель такої кількості мирних жителів свідчить про справжні наміри Росії.
"Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає ці умови, нам нема про що буде говорити", — додав він.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.