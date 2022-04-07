Дуда назвал действия российских оккупантов геноцидом украинского народа

Главной целью вторжения РФ является уничтожение украинской нации

Анджей Дуда назвал действия армии РФ геноцидом украинского народа/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что действия Российской Федерации на территории Украины есть геноцидом. Он отметил, что Европа должна поставить Путину ультиматум.

Об этом сообщает CNN.

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Президенту Польши в интервью задали вопрос, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом. Дуда сказал, что с этим "трудно не согласиться".

Кроме того, польский лидер отметил, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. По его словам, гибель такого количества мирных жителей свидетельствует об истинных намерениях России.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", — добавил он.

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