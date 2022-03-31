ВСУ отогнали российских оккупантов от Кривого Рога

Границы области находятся под защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, теробороны

В Днепропетровской области ситуация спокойная / Фото: Коллаж: Сегодня

Власть сообщила о текущей ситуации на Днепропетровщине. ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50 км от Кривого Рога.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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"Атак с воздуха ночью не произошло. Границы области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, теробороны. В громадах ситуация спокойная. Кроме того, ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50 км от Кривого Рога", – написал он.

По его словам, защитники отгоняют врага дальше от Днепропетровщины.

Атака на Днепр и область

29 марта несколько снарядов упали в Днепропетровской области – в Павлограде, Новомосковском и Никопольском районах.

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27 марта оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными бомбами.

24 марта в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту.

20 марта военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области.

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20 марта оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска.

15 марта РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра.

11 марта Россия впервые с начала войны атаковала Днепр, по городу ударили ракетами.