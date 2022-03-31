ЗСУ відігнали російських окупантів від Кривого Рогу

Кордони області перебувають під захистом Збройних сил України, Національної гвардії, тероборони

На Дніпропетровщині ситуація спокійна / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада повідомила про поточну ситуацію на Дніпропетровщині. ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубіївка, що на Херсонщині в 50-ти км від Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Реклама

"Атак з повітря протягом ночі не відбулося. Кордони області перебувають під надійним захистом Збройних сил України, Національної гвардії, тероборони. У громадах ситуація спокійна. Окрім того, ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубіївка, що на Херсонщині, за 50 км від Кривого Рогу", – написав він.

За його словами, захисники відганяють ворога далі від Дніпропетровщини.

Атака на Дніпро та область

29 березня кілька снарядів впали на Дніпропетровщині – у Павлограді, Новомосковському та Нікопольському районах.

Реклама

27 березня окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами.

24 березня у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту.

20 березня військові РФ обстріляли селище в Дніпропетровській області.

Реклама

20 березня окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська.

15 березня РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра.

11 березня Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами.