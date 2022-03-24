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ВСУ окружили подразделения армии РФ в районе Бучи и Ирпеня – британская разведка

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 марта, 07:54
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Успешные контратаки украинской армии под Киевом снижают способность военных РФ возобновить наступление на столицу
Украинские силы успешно контратакуют армию России под Киевом
Украинские силы успешно контратакуют армию России под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодаря проведению успешных контратак к северу от Киева украинские военные смогли окружить подразделения армии РФ в районе Бучи и Ирпеня. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

В сообщении говорится, что Украина продолжает усиливать давление на российские силы к северо-востоку от Киева. На этом направлении у армии РФ начались серьезные проблемы со снабжением, у захватчиков падает боевой дух.

"ВСУ проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах столицы и, вероятно, отбили Макаров и Мощун. Украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене. Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских войск реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", – отмечает разведка.

Ситуация в Киевской области

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