ВСУ окружили подразделения армии РФ в районе Бучи и Ирпеня – британская разведка

Благодаря проведению успешных контратак к северу от Киева украинские военные смогли окружить подразделения армии РФ в районе Бучи и Ирпеня. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
В сообщении говорится, что Украина продолжает усиливать давление на российские силы к северо-востоку от Киева. На этом направлении у армии РФ начались серьезные проблемы со снабжением, у захватчиков падает боевой дух.
"ВСУ проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах столицы и, вероятно, отбили Макаров и Мощун. Украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене. Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских войск реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", – отмечает разведка.
Ситуация в Киевской области
- 23 март В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов. Как известно, эти города находятся полностью под контролем военных РФ.
- Также стало известно, что российские военные могли попытаться форсировать реку Ирпень. Ранее оккупанты разрушили дамбу, которая находилась на месте впадения реки в Днепр.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в направлении Киева сейчас зафиксировано около 10-12 тысяч российских оккупантов. Из них 4 тысячи отрезаны и 3 тысячи – в окружении.
- В Броварском районе Киевской области армия РФ обстреляла продовольственный склад. В результате были уничтожены овощехранилище и колбасный цех.
- 22 марта Вооруженные силы Украины освободили поселок Макаров в Киевской области. Там подняли украинский флаг.