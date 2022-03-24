ЗСУ оточили підрозділи армії РФ у районі Бучі та Ірпеня – британська розвідка

Успішні контратаки української армії під Києвом знижують здатність військових РФ відновити наступ на столицю

Українські сили успішно контратакують армію Росії під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки проведенню успішних контратак на північ від Києва українські військові змогли оточити підрозділи армії РФ у районі Бучі та Ірпеня. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

У повідомленні йдеться про те, що Україна продовжує посилювати тиск на російські сили на північний схід від Києва. На цьому напрямку в армії РФ вже почалися серйозні проблеми з постачанням, у загарбників падає бойовий дух.

"ЗСУ проводять успішні контратаки на російські позиції в містах на околицях столиці і, ймовірно, відбили Макаров і Мощун. Українські сили тепер можуть оточити російські частини в Бучі та Ірпені. Цілком ймовірно, що успішні контратаки України підірвуть здатність російських військ реорганізуватися і відновити наступ на Київ", – зазначає розвідка.

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