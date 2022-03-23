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Ірпінь, Буча та Гостомель взяті в кільце Збройними силами України

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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23 березня, 14:10
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Ведуться бої на Житомирській трасі
ВСУ готуються вибити окупантів з Ірпеня, Бучі та Гостомелю. Фото: колаж "Сьогодні"
ВСУ готуються вибити окупантів з Ірпеня, Бучі та Гостомелю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійця ЗСУ взяли у кільце російських окупантів. Про це повідомляє телеканал Україна 24 з посиланням на Бучанську міську раду.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні.

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Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілом ворога.

"Вночі обстріляли Шпитки, що призвело до пожежі. Постійно точаться бої на Житомирській трасі. Багато сіл в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Деякі села без зв'язку", – повідомляє міськрада Бучі.

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Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

Також ми писали, що у тимчасово захопленому Херсоні російські військові продовжують займатися мародерством. Так, в одному з районів міста вони вирвали за допомогою вантажівки Z ґрати та пограбували магазин.

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15600
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Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
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