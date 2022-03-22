У Бучі російський окупант розстріляв чоловіка із 14-річним сином, підліток дивом вижив

Батько з сином прямували за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованого міста

Російський солдат безжально розстріляв беззбройного чоловіка з дитиною. Фото: колаж "Сьогодні"

В місті Буча на Київщині російський військовий застрелив батька багатодітної сім'ї на очах у 14-річного сина. Чоловік попереджав солдата, що він не має зброї, але це не зупинило окупанта. Про це повідомили у ПДВ "Охматдит" у вівторок, 22 березня.

Наголошується, що трагедія сталася 17 березня. 47-річний мешканець Бучі Руслан Нечепуренко разом з 14-річним сином Юрієм вирушили за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованого міста. На той час у будинку сім'ї майже два тижні не було газу, світла та води.

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"Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що у нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батькові. Він упав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі влучили в руку. Я впав на землю. Солдат ще вистрілив у капюшон, але куля не зачепила голову", – розповів син загиблого, 14-річний Юрій.

За словами парубка, він ще кілька хвилин пролежав на землі, а після того, як окупант пішов, Юрій побіг до найближчого притулку. Ним виявився місцевий дитсадок. Там дитині було надано першу медичну допомогу. Після цього підліток дістався додому та розповів матері та двом братам про вбивство батька.

Як розповіла дружина загиблого Алла Нечепуренко, окупант запитав її чоловіка, куди він прямує.

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"Чоловік відповів, що вони їдуть за продуктами. Вони підняли руки і сказали, що загрози не уявляють, що в них нічого протизаконного немає. У нього стріляти на очах сина", – сказала Нечепуренко.

Вона наголосила, що окупант стріляв прицільно: у серце та в голову. Від поранень чоловік помер на місці.

Сім'я Нечепуренко два дні не могла забрати тіло загиблого, щоб поховати його. Коли їм вдалося повернутись за чоловіком, на його руці вже не було білої пов'язки. Її зняли російські військові.

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Крім того, вбивця вкрав телефон, гаманець та навіть ключі від будинку. Сім'я самостійно поховала батька на подвір'ї свого будинку.

Сім'я самостійно поховала батька на подвір'ї свого будинку. Фото: "Охматдит"

"Три мої сини залишилися без батька. Я розуміла, що мені необхідно рятувати дітей та себе. Нам повідомили, що 19 березня буде "зелений коридор", втім, до місця збору необхідно було дістатися самостійно. Ми йшли тією вулицею, де розстріляли мого чоловіка. Ми йшли і щомиті молилися за своє життя. Ми чули вибухи поруч, нас зупиняли російські вбивці. Ми йшли і щомиті прощалися з життям", – згадує дружина загиблого.

Сім'ї вдалося вціліти та евакуюватися на Черкащину. Проте незабаром довелося приїхати до Києва, до "Охматдиту", щоб зафіксувати всі поранення 14-річного Юрія. Підліток отримав кульові поранення в руку, передпліччя та палець.

Нині його життю нічого не загрожує.

Підліток отримав кульові поранення в руку, передпліччя і палець. Фото: "Охматдит"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Херсоні російські окупанти відкрили вогонь щодо мирних жителів, які 21 березня вийшли на мітинг проти окупації.

Також ми інформували, що один із полонених російських окупантів підтвердив, що ним був відданий наказ стріляти в мирних жителів України.