Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

Ведутся бои на Житомирской трассе

ВСУ готовятся выбить оккупантов из Ирпеня, Бучи и Гостомеля. Фото: коллаж "Сегодня"

В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойца ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов. Об этом сообщает телеканал Украина 24 со ссылкой на Бучанский городской совет.

"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмировская общины остаются под обстрелом врага.

"Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Многие деревни в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. Некоторые села без связи", – сообщает горсовет Бучи.

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Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

Также мы писали, что во временно захваченном Херсоне российские военные продолжают заниматься мародерством. Так, в одном из районов города они вырвали с помощью грузовика Z решетки и ограбили магазин.