Військові РФ можуть спробувати перейти через річку Ірпінь – Київська ОВА

Найближчим часом російські військові можуть спробувати форсувати річку Ірпінь. Раніше окупанти зруйнували дамбу на місці впадання річки в Дніпро.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Facebook.
"Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків", – йдеться у повідомленні.
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Київська ОВА додала, що ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу і намагаються налагодити логістику.
"Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Окупанти продовжують хаотичний обстріл житлових будинків та інфраструктури поблизу столиці. Сили оборони українських захисників – у підвищеній боєготовності. Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди", – йдеться у повідомленні.
25-й день війни в Україні
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