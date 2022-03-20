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"Окупанти, на вас чекають вдома": на Херсонщині українці вийшли на протести (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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20 березня, 14:25
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Наразі жителі регіону проводять мітинги проти російських військових на своїй території
Українці проти окупантів
Українці проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області жителі Нової Каховки вийшли на протест проти російських загарбників. Це вже не перший мітинг в області.

Про це повідомляє Українська правда.

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Сотні людей 20 березня пройшлися вулицями міста з українськими прапорами.

Жителі скандують: "Одна, єдина, вільна Україна".

А жителі Херсону, які сьогодні вийшли на мітинг, женуть техніку російських окупантів.

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На плакатах у людей такі написи:

  • "Рашисти, ви вбивці дітей".
  • "З нами правда. З нами народ".
  • "Окупанти, на вас чекають вдома батьки, дружини, діти".

Раніше, щоб придушити мітинг, російські окупанти стріляли по мітингувальниках, але люди не розходилися.

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Ситуація у Новій Каховці

Нову Каховку контролюють окупанти.

Російські військові розстріляли в автомобілі цілу родину. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей.

Поки що Нова Каховка знаходиться під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.

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