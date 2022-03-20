"Оккупанты, вас ждут дома": в Херсонской области украинцы вышли на протесты (видео)

В Херсонской области жители Новой Каховки вышли на протест против российских захватчиков. Это уже не первый митинг в области.
Об этом сообщает Украинская правда.
Сотни людей 20 марта прошлись по улицам города с украинскими флагами.
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Жители скандируют: "Одна, єдина, свободна Україна".
А жители Херсона, вышедшие сегодня на митинг, гонят технику российских оккупантов.
На плакатах у людей такие надписи:
- "Рашисты, вы убийцы детей".
- "С нами правда. С нами народ".
- "Оккупанты, вас ждут дома родители, жены, дети".
, , pic.twitter.com/AUHnwITUAE— (@ukrpravda_news) March 20, 2022
Ранее, чтобы придушить митинг, российские оккупанты стреляли по митингующим, но люди не расходились.
Ситуация в Новой Каховке
Новую Каховку контролируют оккупанты.
Российские военные расстреляли в автомобиле целую семью. Погибли пять человек, среди них двое детей.
Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
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