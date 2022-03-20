"Оккупанты, вас ждут дома": в Херсонской области украинцы вышли на протесты (видео)

В настоящее время жители региона проводят митинги против российских военных на своей территории

Украинцы против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области жители Новой Каховки вышли на протест против российских захватчиков. Это уже не первый митинг в области.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Сотни людей 20 марта прошлись по улицам города с украинскими флагами.

Жители скандируют: "Одна, єдина, свободна Україна".

А жители Херсона, вышедшие сегодня на митинг, гонят технику российских оккупантов.

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На плакатах у людей такие надписи:

"Рашисты, вы убийцы детей".

"С нами правда. С нами народ".

"Оккупанты, вас ждут дома родители, жены, дети".

Ранее, чтобы придушить митинг, российские оккупанты стреляли по митингующим, но люди не расходились.

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Ситуация в Новой Каховке

Новую Каховку контролируют оккупанты.

Российские военные расстреляли в автомобиле целую семью. Погибли пять человек, среди них двое детей.

Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.

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