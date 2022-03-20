Окупанти вдарили по Маріуполю з військових кораблів

Війська РФ постійно обстрілюють українське місто Маріуполь – цього разу для атаки вони застосували кораблі військово-морського флоту

Маріуполь атакували з кораблів РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в обід 20 березня обстріляли Маріуполь із чотирьох кораблів військово-морського флоту РФ.

Про це повідомили у пресслужбі "Азова".

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Про руйнування та жертви обстрілу інформації поки що немає.

"Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", – написали в "Азові".

На Маріуполь скидають до 100 авіабомб РФ на добу

Понад 350 тисяч маріупольців ховаються в укриттях та підвалах від постійних обстрілів з боку окупантів. Ситуація у місті критична. У середньому за добу війська РФ скидають від 50 до 100 авіабомб на місто.

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"Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню. Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої тривають уже на околицях міста, але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю", – вказали у міськраді.

Близько 6500 легкових машин із місцевими жителями виїхали з Маріуполя, частина людей уже дісталася Запоріжжя. Там вони отримали необхідну першу допомогу у центрах підтримки. Загалом із Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.