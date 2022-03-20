Военные РФ могут попытаться перейти через реку Ирпень – Киевская ОВА

В ближайшее время русские военные могут попытаться форсировать реку Ирпень. Ранее оккупанты разрушили дамбу, которая находилась на месте ее впадения в Днепр.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Facebook.
"Основной задачей врага остается окружение/захват города с северного и северо-западного направлений" , – говорится в сообщении.
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Киевская ОГА добавила, что вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава и пытаются наладить логистику.
"Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Оккупанты продолжают хаотический обстрел жилых домов и инфраструктуры вблизи столицы. Силы обороны украинских защитников – в повышенной боеготовности. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонные сооружения" , – говорится в сообщении.
25-й день войны в Украине
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