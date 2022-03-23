Під Києвом окупанти обстріляли продовольчий склад: збитків на 600 млн гривень

У Броварському районі Київської області в результаті обстрілу окупантів знищено овочесховище і ковбасний цех. Збитків не менше 600 млн гривень.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
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При обстрілі Броварського району Київської області згорів овочевий склад "Веги Тренд Інвест" і м'ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищено десятки тонн продукції. Продовольства та об'єктів інфраструктури сумарно знищено на 600 млн гривень. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
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