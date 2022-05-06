В ООН собирают доказательства военных преступлений РФ в Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время полномасштабного вторжения РФ, которые могут быть признаны военными преступлениями. Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатра в Мариуполе, железнодорожного вокзала в Краматорске, жилых массивов в Одессе.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказала Верховный комиссар Мишель Бачелет, передает Укринформ.
"Миссия УВКПЧ продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями", - сказала она.
Далее по теме
Бачелет также добавила, что ее команда посетила Бучу, где зафиксировала многочисленные факты гибели гражданского населения, внесудебных казней мужчин, изнасилования женщин, похищения людей.
По словам Верховного комиссара, ее команда на месте разговаривает с жертвами и свидетелями нарушений.
Большинство смертей, по ее данным, вызвано обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами, местами по гражданским стреляют снайперы.
Верховный комиссар отметила, что цифры жертв среди гражданского населения, ежедневно обнародованных УВКПЧ, занижены, поскольку данные с мест боевых действий поступают со значительным опозданием.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
Читайте также: