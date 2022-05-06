В ООН собирают доказательства военных преступлений РФ в Украине

Верховный комиссар отметила, что цифры жертв среди украинцев, ежедневно обнародуемые в ООН, занижены

В ООН сообщили, что собирают доказательства военных преступлений РФ / Фото: Укринформ, REUTERS

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время полномасштабного вторжения РФ, которые могут быть признаны военными преступлениями. Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатра в Мариуполе, железнодорожного вокзала в Краматорске, жилых массивов в Одессе.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказала Верховный комиссар Мишель Бачелет, передает Укринформ.

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"Миссия УВКПЧ продолжает проверку заявлений о нарушении международного права прав человека и международного гуманитарного права. В контексте вооруженного нападения российской федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями", - сказала она.

Бачелет также добавила, что ее команда посетила Бучу, где зафиксировала многочисленные факты гибели гражданского населения, внесудебных казней мужчин, изнасилования женщин, похищения людей.

По словам Верховного комиссара, ее команда на месте разговаривает с жертвами и свидетелями нарушений.

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Большинство смертей, по ее данным, вызвано обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами, местами по гражданским стреляют снайперы.

Верховный комиссар отметила, что цифры жертв среди гражданского населения, ежедневно обнародованных УВКПЧ, занижены, поскольку данные с мест боевых действий поступают со значительным опозданием.

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