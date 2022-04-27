Месяц после зверств: как оживают Буча и Бородянка

Разминирование в населенных пунктах все еще продолжается и может закончиться не скоро

В Бородянке и Буче убирают последствия оккупации / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Спустя почти месяц после отступления российских войск из Киевской области под Бучей находят новые братские могилы расстрелянных жителей. Вместе с тем и Буча, и Бородянка, которые пострадали больше остальных, наполняются мирной жизнью.

Об этом пишет сайт Сегодня.

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"Город понемногу оживает, работают все службы, задействованные в возобновлении газоснабжения, водоснабжения и электричества. Газ, вода и электричество уже есть, но не во всех микрорайонах. Например, газ есть уже в 80% домов и эта цифра каждый день меняется. Водоснабжение есть практически везде, кроме тех домов, которые существенно пострадали. Что касается электричества, то оно подключено ко всем трансформаторным подстанциям в Буче, сейчас ремонтируются внутренние линии, идет замена опор. Был дефицит электриков, но после того, как мы дали соответствующие объявления, буквально за сутки откликнулись помочь шестеро наших местных жителей-энергетиков. Сейчас уже около 80% города с электричеством", – рассказал сайту "Сегодня" секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

По словам Шаправского, возможно, через неделю городские власти смогут отрапортовать о полном возобновлении работы коммуникаций.

На вопрос о том, сколько домов в Буче и окрестностях уничтожено либо повреждено, Тарас Шаправский ответил так: "Создана спецкомиссия при горсовете, которая, в том числе и с помощью дронов осматривает здания. На сегодняшний день насчитано более 1 тыс. уничтоженных либо поврежденных объектов. Это не только по Буче, а по всей громаде. Сюда же вошли не только жилые дома, но и здания предприятий. Все это фиксируется для того, чтобы понимать – возможен ли ремонт объекта или нет. Ведь мы понимаем: если в многоквартирный дом было попадание снаряда и там был пожар, то плиты перекрытия могут быть уже хрупкими. Все детально обследуется".

Следователи теряли сознание при эксгумации

По данным городских властей, которая, в свою очередь, ссылается на информацию Нацполиции, подтверждена смерть 412 мирных жителей.

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"Это речь о тех, чьи тела были эксгумированы. Большинство этих людей удалось опознать. Но все же есть часть людей, которые пока не опознаны. В пределах 10-15%. Процедура опознания была очень тяжелой, в том числе и для родственников. Эти погибшие уже похоронены. Понимая, что у многих людей нет возможности похоронить родных, похороны были организованы за счет городского бюджета. Централизованно были закуплены, гробы, кресты и атрибутика. Прискорбно констатировать, но в первые дни были частные похоронные службы, которые выставляли счета по 20-40 тыс. грн за похороны каждого человека. Мы обращались в полицию из-за этого, потому как такое можно расценивать как мародерство по отношению к убитым горем людям. Мы все это пресекли", – рассказал нам Шаправский.

По его словам, у большинства людей были прострелены головы.

"У некоторых было по 5 пулевых ранений, на многих были следы пыток, изнасилований. Из братской могилы возле церкви эксгумировали 117 тел. Из этих 117 человек – двое детей возрастом 4 годика и 10 лет, 30 женщин. Очень тяжело было, следователи при документировании теряли сознание. Буквально сегодня, 27 апреля, получили сообщение от Синяковского старостинского округа о том, что там нашли братскую могилу, в которой похоронены 6 человек", – добавил Шаправский.

Снаряды в квартирах находят до сих пор

Разминирование в Буче еще идет и закончится, похоже, не скоро.

"Взрывотехники и саперы обследовали общественные здания, дороги общего пользования. Но зеленые зоны – там мы категорически не рекомендуем находиться. На этих территориях разминирование идет. Есть примеры, когда в парке была обнаружена "растяжка". К счастью, она была разминирована. Сегодня был и такой случай, когда человек вернулся в свою квартиру, а там два неразорвавшихся снаряда. Таких адресных заявок у нас десятки в день. Когда люди массово вернутся в Бучу, то таких заявок станет намного больше. Такой же процесс идет и в селах. Усилия саперов направлены на обследование кладбищ, где будут поминальные дни. В Буче такая работа уже проведена. Но даже после разминирования мы не рекомендуем жителям отдаляться от центральных аллей кладбищ, потому как в кустах могут быть взрывоопасные предметы", – говорит Шаправский.

В Бородянке снаряды возле столбов и в полях

Кроме Бучи, усиленная восстановительная работа ведется и в Бородянке.

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"Возобновляется водоснабжение, но есть проблема из-за того, что в домах размерзлись стояки. Поэтому, пока что воду подвели к домам, а вот с "разводкой" по квартирам пока возникают проблемы", - говорит и.о.поселкового старосты Бородянки Григорий Ерко.

По его словам, водопроводная система существенно повреждена и вследствие бомбардировок и прохода тяжелой техники оккупантов.

Также он рассказал, что, по данным экспертов, в Бородянке 9 домов уничтожены полностью, а 32 повреждены.

"Ко многим домам, пригодным для проживания, возобновлено газоснабжение. В некоторых домах газ пока опасно включать, потому как есть закрытые квартиры и не известно, выключены ли там конфорки. В таком случае в систему подается давление, и, если оно не падает, то газ можно подавать. В городе работают выездные лавки и небольшие магазины. Большие магазины пока не возобновили свою работу из-за разрушений", – сообщил нам Ерко.

К этому добавил, что за последние 20 дней в город вернулись более 2 тыс. человек. Впрочем, в окрестностях разминирование еще идет.

"Много неразорвавшихся снарядов в полях, есть взрывоопасные предметы возле электроопор. Взрывотехники работают", – уточнил Ерко.

По данным властей, расстрелянный оккупантами памятник Тарасу Шевченко, возможно, останется в таком виде.

"Будем учитывать мнение местных жителей", – сообщил нам Григорий Ерко.

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