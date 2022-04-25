Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты убивали жителей Бучи оружием времен Первой мировой войны (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 15:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Крошечные металлические стрелы – флешетты – обнаружили судмедэксперты в телах погибших
Судмедэксперты обнаружили в телах погибших в Буче флешетты.
Судмедэксперты обнаружили в телах погибших в Буче флешетты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты при помощи флешетт – дротиков, которые использовались в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника еще во времена Первой мировой войны.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Реклама

Крошечные металлические стрелы обнаружили судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях в Буче. Флешетты нашли в головах и туловищах погибших.

"Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин. Очень трудно найти такие в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Бучи Ирпенского района", – рассказал в комментарии британскому изданию судмедэксперт Владислав Пировский.

Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, найденных в телах погибших, подтвердили, что это флешетты – противопехотное оружие, широко использовавшееся во время Первой мировой войны.

Реклама

Флешетта, найденная в теле человека, убитого в Буче. Фото: Alessio Mamo

По словам свидетелей, в Буче российская артиллерия использовала такое оружие за несколько дней до того, как войска покинули Киевскую область в конце марта.

Количество погибших в Буче

По состоянию на 23 апреля заканчивался сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады.

Реклама

Убитыми и замученными оккупантами нашли 412 мирных жителей, сообщил мэр Бучи. Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи.

"В отдельное дело выделена братская могила возле церкви Андрея Первозванного на улице Богдана Хмельницкого, 7б, где в общей сложности достали 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, есть обгоревшие тела гражданских лиц. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько парней из Вооруженных сил Украины", – сообщил мэр.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:15 25 апреля
1
Личный состав 21 900
Личный состав
2
Самолеты 181
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артиллерия 411
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1566
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять