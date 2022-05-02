Зеленский: российские оккупанты в Буче отрубали людям головы и конечности

Президент почувствовал желание мести, увидев последствия жестоких убийств украинцев под Киевом

Владимир Зеленский рассказал о зверствах россиян в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Буче жестоко пытали и убивали гражданских. У людей даже были отрублены головы и конечности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью в программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network.

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Он рассказал, что, увидев последствия зверства россиян в Буче, почувствовал желание мести.

"Испытывал боль, испытывал ненависть, испытывал желание мести. Это первое чувство. Потом спадает эмоция и приходит непонимание – как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было замучить такое количество? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди? Если ты войско считаешь врагом", – объяснил президент.

Зеленский напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил, что военная операция в Украине точно не против мирных людей.

"Они (русские. – Ред.) об этом говорили всему миру. Даже если вы это делаете против военных, отрубая им конечности там же (в Буче. – Ред.), отрубленные головы были. Случаев было много разных. И ты не понимаешь, при чем здесь гражданские", – сказал президент.

Оккупанты убивали жителей Бучи оружием времен Первой мировой войны

Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты с помощью флешетт – дротиков, применявшихся в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника еще во время Первой мировой войны. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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Крошечные металлические стрелы обнаружили судмедэксперты, производящие вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях в Буче. Флешетты нашли в головах и туловищах погибших людей.

Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, найденных в телах погибших, подтвердили, что это были флешетты – противопехотное оружие, широко применяемое во время Первой мировой войны.

По словам свидетелей, в Буче российская артиллерия применила такое оружие за несколько дней до того, как войска покинули Киевскую область в конце марта.

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