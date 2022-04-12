В Мариуполе морские пехотинцы вышли из окружения врага и соединились с полком "Азов" – СМИ

Выйти удалось нескольким сотням человек

Морские пехотинцы провели успешную спецоперацию. / Фото: ТСН, Коллаж: Сегодня

В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского в результате спланированной спецоперации вышло из окружения российских оккупантов и соединилось с полком "Азов".

Об этом пишет "Преступности.НЕТ", ссылаясь на слова одного из офицеров бригады.

Реклама

"Большая сложность"

Офицер заявил, что, несмотря на большую сложность, спецоперация была проведена успешно.

"Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – сказал он.

Напомним, экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин рассказал, что город Мариуполь находится в критическом состоянии. Ежедневно там умирают взрослые и дети.

Читайте також: