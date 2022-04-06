Мариуполь в критическом состоянии, нужна деблокада – экс-командир "Азова"

По его словам, каждый час в окружении – это погибшие, замученные украинцы

Максим Жорин рассказал о критическом ситуации в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин рассказал, что город Мариуполь находится в критическом состоянии. Ежедневно там умирают взрослые и дети.

Об этом Жорин сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, каждый час в окружении – это погибшие, замученные украинцы. Жорин призвал к деблокаде города.

"Надеюсь на помощь иностранных журналистов в распространении видео. Мир должен знать правду!" – написал он.

В Мариуполе более 160 тысяч жителей остались без еды, тепла и связи

В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Ожесточенные бои и российские авиаудары продолжаются в окруженном Мариуполе. Гуманитарная ситуация в городе ухудшается – более 160 тысяч оставшихся в городе жителей не имеют доступа к электроэнергии, связи, медикаментам, теплу и воде, а российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", – говорится в сообщении.

Оккупанты полностью разрушили инфраструктуру Мариуполя

Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Глава ОВА рассказал, что количество погибших в Мариуполе можно оценить лишь примерно:

"Мы считаем, 5 тысяч по меньшей мере. Но это только гражданские. Военных можно считать после обследования всего города.

Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.

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