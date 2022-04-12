У Маріуполі морські піхотинці вийшли з оточення ворога та з'єдналися з полком "Азов" – ЗМІ

Вийти вдалося кільком сотням людей

Морські піхотинці провели успішну спецоперацію. / Фото: ТСН, Колаж: Сьогодні

У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті спланованої спецоперації вийшов із оточення російських окупантів та з'єднався з полком "Азов".

Про це пише "Преступности.НЕТ", посилаючись на слова одного з офіцерів бригади.

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"Велика складність"

Офіцер заявив, що, попри велику складність, спецоперацію було проведено успішно.

"Я не можу розповісти вам деталі, але можу точно сказати, що тепер ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося кільком сотням морських піхотинців, у тому числі й пораненим", – сказав він.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін розповів, що місто Маріуполь перебуває у критичному стані. Щодня там помирають дорослі та діти.

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