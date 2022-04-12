У Маріуполі морські піхотинці вийшли з оточення ворога та з'єдналися з полком "Азов" – ЗМІ

У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті спланованої спецоперації вийшов із оточення російських окупантів та з'єднався з полком "Азов".
Про це пише "Преступности.НЕТ", посилаючись на слова одного з офіцерів бригади.
"Велика складність"
Офіцер заявив, що, попри велику складність, спецоперацію було проведено успішно.
Далі по темі
"Я не можу розповісти вам деталі, але можу точно сказати, що тепер ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося кільком сотням морських піхотинців, у тому числі й пораненим", – сказав він.
Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін розповів, що місто Маріуполь перебуває у критичному стані. Щодня там помирають дорослі та діти.