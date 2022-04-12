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Хімічну зброю скинули на "Азовсталь" — командир "Азову"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 00:34
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Внаслідок інциденту постраждали троє осіб
Окупанти використали хімзброю в Маріуполі/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти використали хімзброю в Маріуполі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти скинули хімічну зброю на металургійний комбінат "Азовсталь", що у Маріуполі. Постраждалі внаслідок інциденту знаходяться в задовільному стані.

Про це повідомив засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

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"Декілька годин тому росіяни завдали удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь", по фортеці українських бійців, по фортеці азовців. Якщо говорити про практичну сторону удару — вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Але без катастрофічних наслідків. Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно. Якщо говорити про моральну сторону, то вона нам говорить лише про одне — про боягузство росіян", — повідомив Білецький.

Він зазначив, що застосування окупантами хімічної зброї говорить про те, що росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників.

"Вони впадають у відчай і їм нічого не залишається як у Першій світовій війні тільки використовувати невибіркову заборонену зброю. Вони думають, що вони проявляють цим силу. Насправді вони проявляють цим слабкість. Щоб там не було — Маріуполь переможе, "Азов" переможе, Україна переможе", — наголосив командир полку "Азов".

Застосування хімзброї окупантами

Російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА.

Повідомляється, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

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