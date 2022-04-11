"Це не перше застосування окупантами хімзброї в Україні": нардеп про Маріуполь

Єгор Чернєв розповів про українських військових, яким довелося пережити хімічну атаку

Окупанти розуміють, що не можуть вибити захисників Маріуполя із міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти до Маріуполя вже застосовували хімічну зброю у Гостомелі під Києвом.

Про це народний депутат України від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів журналістам каналу "Україна 24" Юлії Галушці та Олегу Білецькому в ефірі проєкту FREEDOM.

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"Всі ми бачили заяву представника так званої "ДНР" про те, що вони збираються проти "Азова" та проти маріупольців застосувати хімічну зброю просто тому, що розуміють, що інакше їм не вдається вибити захисників Маріуполя з міста. Це вже прояв повного відчаю та неможливості окупувати місто", – заявив депутат.

Водночас Чернєв зазначив, що це не перше застосування хімічної зброї в Україні.

"Особисто я спілкувався з представниками Сил спеціальних операцій, які вели бої у Гостомелі. У них були отруєння хімічною зброєю. Вона вже застосовувалася насправді. Слава богу, всі хлопці живі. Але були деякі у тяжкому стані, відмовляли нирки", – наголосив він.

Як зазначив нардеп, росіяни застосовують хімічну зброю "попри те, що вони є стороною-підписантом конвенції про заборону застосування та створення цієї зброї".

Окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов"

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У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Поки що надається допомога постраждалим як мирним жителям, так і військовим.

Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".

НАТО погрожувала радикальними заходами у разі хіматаки РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.

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За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.